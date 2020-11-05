В Хабаровске неизвестный водитель сбил человека на тротуаре и скрылся Фото: УМВД России по городу Хабаровску

За минувшие стуки, 4 ноября, в Хабаровске зафиксировали два дорожных происшествия, в которых пострадали пешеходы. Одно из них случилось в 21:00, когда неустановленный автомобиль выезжал с прилегающей территории в районе дома №34 на улице Владивостокской. Воитель допустил наезд на пешехода, находящегося на тротуаре справа по ходу движения транспортного средства, после чего скрылся с места ДТП. Пострадала женщина, у нее диагностировали ушиб мягких тканей левой стопы.

- Двумя часами ранее на улице Ворошилова в районе дома №44 машина Toyota Corolla Axio наехала на пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неустановленном для перехода месте. В зоне видимости был пешеходный переход, - рассказал информированный источник.

У пострадавшего диагностировали поверхностную травму тазобедренного сустава, головы, шейного отдела позвоночника. Водитель на момент происшествия был трезв.