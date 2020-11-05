В Амурске Хабаровского края отремонтировали территорию причала Фото: Правительство Хабаровского края

В Амурске Хабаровского края отремонтировали территорию местного причала. На реконструкцию потратили 13,7 миллиона рублей. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее в городе обновили пешеходные зоны на набережной и в парке, площадки у библиотеки и ЗАГСа.

- У причала оборудовали пешеходную и велосипедную дорожки, установили ограждение и провели освещение. Сделали парковку с местами для инвалидов и площадку для контейнеров под мусор, смотровую площадку и спуски к реке. Кроме того, отремонтировали территорию у стелы с названием города, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

На причале жители и гости города могут отдыхать. Здесь планируют проводить творческие мероприятия. В 2021 году в Амурске отремонтируют две пешеходные зоны, детскую спортивно-игровую площадку и территорию склона пляжа, которые выбрали жители на рейтинговом голосовании.

Ранее сообщалось, что Михаил Дегтярев проинспектировал благоустройство дворов Комсомольска-на-Амуре. Работы в городе юности проводят в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города.