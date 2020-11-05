Зеленый день Сбера стартует в Хабаровском крае

В России стартует самый выгодный день в году - Зеленый день от Сбера. Он состоится 11 и 12 ноября для частных клиентов и 11 и 17 ноября - для корпоративных клиентов.

В этом году Зеленый день пройдет в три этапа:

• со 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения;

• 11 ноября - в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях;

• 11-12 ноября - в это время каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и ее партнеров, которых в этом году более 170.

Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и прочие.

Если в «черную пятницу» люди занимают очередь в пять утра, чтобы купить смартфон со скидкой, то в Зеленый день Сбера со скидкой 20% можно купить квартиру! И никакую очередь занимать не надо. При одобренной ипотеке в Сбере можно в спокойном режиме выбрать недвижимость с дисконтом в более чем 600 ЖК во всех регионах страны, а потом застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40% по страховым программам СберСтрахование. Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте также порадуют участников Зеленого дня.

Зеленый день дает возможность не просто сэкономить, а сэкономить на два года вперед, например, купив подписку СберПрайм по уникальной цене.

В «черную пятницу» люди возвращаются домой радостные, но уставшие, с кучей больших и маленьких коробок. В Зеленый день все покупки можно оформить онлайн и не почувствовать никакой усталости, а только радость. И коробка, кстати, будет: мультимедийная приставка SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением, превращающая любой телевизор в центр развлечений. В Зелёный день ее можно приобрести по специальной цене.

В Зеленый день свои предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi - до 24% на смартфоны; McDonald’s - специальный сет за 99 рублей; «Детский Мир» - дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; «Эльдорадо» - скидку до 30% и многие другие.