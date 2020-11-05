Властям Комсомольска-на-Амуре указали на проблемы аварийного жилья в поселке Берлин Фото: Правительство Хабаровского края

Властям Комсомольска-на-Амуре указали на проблемы аварийного жилья в поселке Берлин. На сегодняшний день Михаил Дегтярев поручил проработать варианты переселения людей, которые несколько лет обращались во все инстанции, но не находили понимания. Известно, что в конце июля власти города признали 13 домов аварийными и подлежащими сносу. Там живут в общей сложности больше 500 человек.

- С первого посещения города поступали просьбы разобраться с ситуацией. Там установлен III класс вредности. Людей нужно переселять как можно скорее. На это требуются огромные затраты. Хотя была возможность расселить жильцов по программе, которая вполне неплохо реализуется в Комсомольске-на-Амуре. Теперь предстоит найти оптимальное решение. Я поручил заняться этим сразу нескольким министерствам, - рассказал врио главы региона Михаил Дегтярев.

Отметим также, что дома поселка Берлин не попадают в региональную программу, по которой расселяют жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года. Их можно включить в очереди следующей программы, предназначенной для переселения домов, получивших статус после 1 января 2017 года. Решается вопрос по выделению 39 квартир в новостройке для детей-сирот поселка Дружба.