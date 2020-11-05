Мэрия и застройщик судятся за землю в центре Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Мэрия и застройщик судятся за землю в центре Хабаровска. Напомним, история началась в апреле 2005 года. Городская администрация и ООО «Жилстройреконструкция» заключили договор аренды земельного участка площадью почти в 7,3 тысячи квадратных метров по улице Нагишкина.

- Строить собирались современный жилой комплекс. Застройщику надо было расселить жильцов двух ветхих бараков, стоящих на отведенной под застройку земле. Старт работ планировали во втором квартале 2017 года, а сдать новостройки «под ключ» - в четвертом квартале 2019-го. Дома не были построены, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии решили расторгнуть договор аренды земли с застройщиком. Последнего уведомили об этом 31 декабря 2019 года. Разрешение на строительство аннулировали. В марте 2020 года застройщик обратился в Арбитражный суд края, требуя признать договор аренды действующим. Суд принял сторону мэрии. Была апелляция, но и она не изменила положение дела. Застройщик намерен обратиться в Верховный суд.