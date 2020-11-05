Сельчан с пакетами марихуаны задержали в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

Троих сельчан с пакетами марихуаны задержали в Хабаровском крае. По предварительной информации, нарушителей вычислили во время оперативно-розыскных мероприятий в районе поселка Молодежный. Во время личного досмотра сотрудники транспортной полиции нашли у мужчин по одному полимерному пакету с растительной массой зеленого цвета.

- Экспертиза подтвердила, что найденное вещество - это наркотическое средство каннабис (марихуана). В общей сложности у задержанных изъяли свыше пяти килограммов наркотика, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Во время следствия выяснилось, что фигуранты собрали и хранили марихуану без цели сбыта. Они намеревались перевезти растительные наркотики поездом для последующего личного потребления. В отношении мужчин уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Они рискуют лишиться свободы на срок до 10 лет.