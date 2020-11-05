Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 5 ноября 2020: лечатся 146 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 5 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 463 человека. Из них у 146 пациентов подтвержден коронавирус. За минувшие сутки выписали по выздоровлению двух человек, госпитализировали одного.

- В реанимационном отделении находится 25 пациентов. У восьми человек только подозревают заражение коронавирусом. У 309 пациентов диагностировали внебольничную пневмонию. С этим заболеванием госпитализировали 30 пациентов, новых выписанных по выздоровлению нет, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 137 пациентов с коронавирусом, из них 20 - это дети. Выписали по выздоровлению одного пациента.

Жителей Города юности убедительно просят придерживаться противоэпидемических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.