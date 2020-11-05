В Хабаровском крае напишут масштабный географический диктант Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае напишут масштабный географический диктант. Просветительская акция состоится 29 ноября. Присоединиться к ней можно будет из любой точки мира: очно, дистанционно или онлайн. Регистрация участников продлится до 10 ноября.

- Акцию намерены провести при любой эпидемиологической ситуации. Однако организаторы оставили за собой право до 23 ноября изменить формат. Например, на очных площадках при необходимости диктант проведут в дистанционном режиме, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

После регистрации на площадке участники получат специальную ссылку. Перейдя по ней, они получат доступ к заданиям и материалам. Сроки проведения дистанционного диктанта на площадках - 29 ноября с 12:00 до 13:00 по местному времени. После выполнения заданий каждый участник получит индивидуальный номер, чтобы узнать свои результаты.