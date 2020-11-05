Экс-работницу пенсионного фонда осудили за хищение миллионов в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-работницу пенсионного фонда осудили за хищение миллионов в Хабаровском крае. В суде 48-летнюю женщину признали виновной по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения».

Подсудимая работала специалистом-экспертом отдела соцвыплат регионального отделения Пенсионного фонда России. В период с июня 2011 года по июнь 2019 года она похитила средства минсоцзащиты, предназначенные для выплат региональной соцдоплаты детям по случаю потери кормильца. Для этого женщина использовала заведомо подложные документы на детей своих знакомых, подтверждающих право получения пенсии. Ущерб оценили в 7,8 миллиона рублей.

- Фигурантка вину признала, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и помогала в раскрытии преступления. Суд в качестве наказания назначил лишение свободы на срок четыре с половиной года. Отбывать его женщина будет в исправительной колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.