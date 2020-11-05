«Содержанки» оспорили лидерство «Игры престолов» в Хабаровском крае

Отечественные сериалы «Содержанки» и «Фитнес», а также культовая «Игра престолов» лидируют по просмотрам на МегаФон ТВ в Хабаровском крае с начала этого года

Такие выводы сделали аналитики МегаФона, проанализировав предпочтения пользователей-абонентов онлайн-кинотеатра. На первое место по просмотрам у зрителей в Хабаровском крае вышел российский сериал «Содержанки», сделанный на стыке драмы и эротического триллера. По-прежнему большой зрительский интерес вызывает «Игра престолов». Несмотря на то, что завершающие серии вышли еще весной прошлого года, и они были неоднозначно приняты поклонниками культового фэнтэзи, популярность сериала не угасает. Замыкает тройку самых востребованных телесериалов комедия «Фитнес». Также хабаровчане активно смотрели отечественные сериалы «Гранд» и «Чики», а также ставший уже сериальной классикой американский ситком «Друзья».

Неизменно пользуется спросом на МегаФон ТВ и большое кино. В этом году пользователи сервиса чаще всего смотрели детектив «Достать ножи», криминальную драму «Джокер» и комедию из жизни лондонского преступного мира «Джентльмены». В десятке самых востребованных фильмов оказался и триллер 2011 года «Заражение» о пандемии смертоносного вируса, созвучный сегодняшним реалиям. Наиболее популярным российским фильмом стал исторический «Союз Спасения», рассказывающий о восстании декабристов.

- Вынужденная самоизоляция повысила интерес к нашему онлайн-кинотеатру, - отмечает Денис Трофимчук, директор хабаровского отделения МегаФона. - Число пользователей МегаФон ТВ в этом году в Хабаровском крае выросло по сравнению с 2019-м на 23%. При этом наши абоненты не платят за потребляемый при просмотре видео трафик, а также получают бесплатный доступ к целым пакетам телеканалов, фильмов и сериалов на ряде тарифов #БезПереплат.