Хабаровский филиал Россельхозбанка повысил процентную ставку по вкладу «Доходный»

Акция «Отличное предложение» от Россельхозбанка позволяет открыть вклад «Доходный» по ставке до 4,3% годовых, что на 0,15 процентного пункта выше базовой ставки.

Акция продлится до 30 ноября 2020 года включительно. В период действия специального предложения клиенты РСХБ могут открыть вклад «Доходный» на срок от трех месяцев до одного года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальная сумма вклада - 10 тысяч рублей.

- Открывая банковский вклад, клиенты преследуют ряд причин: чаще всего это гарантированная доходность за заранее определенный срок. Сейчас, в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, актуально еще и то, что большинство вкладов в РСХБ можно открыть дистанционно, без посещения подразделений банка. Для этого необходимо воспользоваться интернет-банком - онлайн-системой, которая позволяет удобно, безопасно и максимально оперативно управлять всеми своим банковскими продуктами через сеть, - отметил директор Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Белокопытов.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте, а также в отделениях и в мобильном приложении Россельхозбанка.