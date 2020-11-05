Выставка «Танец богов. Маски мистерии Цам» открылась в хабаровском музее ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края

Выставка «Танец богов. Маски мистерии Цам» открылась в музее имени Н.И. Гродекова 4 ноября. Экспозицию привезли из Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева республики Бурятия. Она посвящена важнейшему богослужению, которое ежегодно проходило в буддийских монастырях - мистерии Цам.

- В дацанах Бурятии в летние праздники проводили театрализованные постановки, к которым готовились неделями. Мистерия показывала присутствие божества на земле, отдаляла злых духов от последователей Будды и распространяла благо по местности. По сути, мистерия - это священные танцы и пантомима в масках, которую исполняли священнослужители, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Отметим также, что выставку можно посмотреть в онлайн-формате. Экспозиция будет открыта для посещения до 17 января 2021 года.