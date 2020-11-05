В Хабаровске отливают скульптуры для «Театрального сквера» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске отливают скульптуры для «Театрального сквера». Скульптуры будут символизировать краевые театры. Их установят в парке «Динамо» до наступления Нового года.

- В скульптурах нет портретов конкретных театральных артистов. Это будут отвлеченные, символичные образы, элементы эмблем театров. Каждая из работ по-своему уникальна, в том числе в масштабах страны, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сначала все детали скульптур отольют в бронзе, потом отшлифуют их и соберут каждый монумент в монолитную композицию при помощи сварки. Также ваятели проведут тонировку, покроют лаком и спецсоставом, который будет сохранять металл от образования патины. Создатели надеются, что фигуры придутся горожанам по вкусу и будут долго радовать своей красотой отдыхающих. Горожан убедительно просят бережно относиться к чуждому труду и не портить изваяния.