Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect

МегаФон и АО «Росгеология» объявляют о завершении первого этапа морских исследований в рамках проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию. Научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» прибыло во Владивосток после завершения экспедиции.

В ходе работ были исследованы самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в акватории Северного морского пути общей протяженностью 6500 километров. Среди исследований были профильные наблюдения дистанционными геофизическими методами, не наносящими ущерба экологии: промер глубин воды многолучевым эхолотом, площадная гидролокационная съемка дна и изучение строения верхней толщи донных осадков акустическим профилографом. Работы проводились на участках глубиной от 30 до 613 метров.

- За 105 дней уникальной экспедиции, стартовавшей в конце июля в Санкт-Петербурге, «Профессор Логачев» преодолел около 16 тысяч километров, успешно выполнив съемку дна на участках трассы ПВОЛС в акватории шести морей - Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова, - отметил генеральный директор - председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков. - В сложных условиях Арктики слаженная работа и профессионализм проектной команды позволили преодолеть все трудности и завершить работы с существенным опережением сроков.

Успешному выполнению работ способствовала благоприятная ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане, это позволило судну проводить исследования в высоких широтах без ледокольной поддержки.

- Первый этап работ завершен. Собранные в ходе экспедиции данные будут обработаны специалистами Росгеологии в течение зимы-весны 2020-2021 годов. В следующем году мы проведем второй этап изысканий, включающий исследование пород дна на маршруте. Полученные результаты позволят нам выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля вдоль арктической зоны России, определить места строительства отводов на берег, - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

В июне МегаФон и Росгеология заключили трехлетний меморандум о сотрудничестве: Росгеология стала ключевым партнером для проведения морских инженерных изысканий при реализации проекта Arctic Сonnect.

Arctic Connect свяжет волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно-энергетического комплекса. Это будет способствовать социально-экономическому развитию региона.