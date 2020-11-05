В Хабаровском крае разбираются с дорогим жильем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае разбираются с дорогим жильем. Для этого врио губернатора края Михаил Дегтярев запустил процесс по строительству доступной недвижимости в регионе. Пока высокую стоимость квадратных метров объясняют тем, что застройщики придерживали площадки, которые им когда-то выделили. Строили мало, соответственно, росла и цена.

- Ситуацию планируют поменять, пригласив на рынок крупных игроков. В крае работает хабаровский домостроительный завод, который может обеспечивать 120 тысяч квадратных метров жилья в год по доступным ценам. Сейчас мощности предприятия загружены лишь на 15 процентов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Хабаровский домостроительный завод строил ФАПы, школы и детсады для соседних регионов, а не Хабаровского края. И сейчас возможности завода планируют использовать для возведения жилого фонда в родном регионе.