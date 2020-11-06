Обстановка в Хабаровском крае 6 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Хабаровская епархия

Сегодня, 6 ноября, в Хабаровске без осадков, ночью -6 -4, днем - 1 +1, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, ночью -8 -2, днем 0 +5, ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 15-18 м/с. В центральных районах местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, ночью -18 -2, днем -7 +6, ветер юго-западный, 8-13 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью -16 -5, днем -13 +1, ветер северо-западный 9-14 м/с, на побережье местами порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 17441.