Впервые за много лет работникам культуры в ЕАО помогли жильем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые за много лет работникам культуры в ЕАО помогли жильем. Власти купили сразу шесть квартир в 2020 году. Новоселье в благоустроенных квартирах в Биробиджане отметят артист областной филармонии Владимир Градов, руководитель цирковой студии «Счастливое детство» Татьяна Гордиенко, библиотекарь Центральной городской библиотеки Наталья Ефимова.

Также в пресс-службе областного правительства сообщили, что ключи от квартир вручили преподавателю детской музыкальной школы поселка Николаевка Смидовичского района ЕАО Юлии Рузавиной, методисту ленинского районного ДК Екатерине Долкан и артистке облученского Театра юного зрителя Светлане Козлик.

Обеспечить жильем работников культуры смогли благодаря включению пункта в план социального развития Центров экономического роста области. На покупку квартир из федерального центра получили около 12 миллионов рублей. До того момента в регионе не формировали список нуждающихся в жилье специалистов, работающих в этой сфере.