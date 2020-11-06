Мужчину, избившего палкой хабаровчанина, задержали в Приморье Фото: Тимур ХАНОВ

Мужчину, избившего палкой хабаровчанина, задержали в Приморье. По предварительной информации, о травмах пострадавшего в полицию сообщил врачи. Побои пациент получил в квартире по улице Калараша. Его доставили в стационар. Позднее судебно-медицинская экспертиза пришла к заключению, что 54-летнему потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

- Правоохранители выяснили, что после совершения преступления злоумышленник выехал из краевого центра в Приморский край. Оперативники задержали ранее не судимого 45-летнего безработного подозреваемого в Находке, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, потерпевший снимал комнату у приятельницы фигуранта. В гости к женщине пришел подозреваемый, с постояльцем у него случился конфликт. Расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» продолжается.