Ситуация в Хабаровске 6 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость, дорожные работы Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 6 ноября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячего водоснабжения. Из-за течи в одной из квартир холодной воды временно нет в доме №1А по Матвеевскому шоссе.

- За минувшие стуки в городе с улиц собрали и вывезли 80 кубометров мусора, эвакуировали три неправильно припаркованных автомобиля, случилось 36 дорожных аварий, четыре пожара и 11 возгораний. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 1239 раз, - рассказали в городской администрации.

Сегодня, 6 ноября 2020 года, дорожные работы проведут на улицах Шелеста и Мухина. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения. По данным на вечер 5 ноября, в краевой столице за минувшие сутки COVID-19 диагностировали в 174 случаях. Общее число заболевших с начала пандемии - 12181 человек.