В Хабаровске заработает «Школа социального добровольчества» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске с 9 ноября заработает «Школа социального добровольчества». Это проект направлен на оказание помощи социально незащищенным гражданам. К участию приглашают всех, кто хочет помогать людям, получать новые знания и навыки. Основная цель проекта - оказывать регулярную добровольческую социальную помощь.

- Обучение пройдут ребята из числа студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования. Примут участие и опытные активисты добровольческих центров в возрасте от 16 до 30 лет. Общее число участников проекта - 30 человек, - прокомментировали в главном управлении внутренней политики.

В учебной программе лекции об особенностях социального волонтерства, потребностях людей, которым надо помогать. В планах организаторов провести практические занятия с пожилыми людьми, людьми с инвалидностью и детьми-воспитанниками детских домов и домов ребенка. Среди преподавателей школы профессиональные психологи, опытные добровольцы и работники организаций, которые осуществляют уход.