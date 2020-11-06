Сбербанк и платёжная система «Мир» запускают YouTube-шоу для пенсионеров

Сбербанк и платёжная система «Мир» запускают YouTube-шоу «Активные старшие» для пенсионеров. Ведущая шоу — модель агентства OLDUSHKA Татьяна Лукьянова — каждую неделю вместе со зрителями будет учиться новому: йоге и макияжу, кулинарии и скандинавской ходьбе, восточной гимнастике и даже актёрскому мастерству. А взамен она расскажет своим инструкторам, самым активным и целеустремлённым людям, как правильно обращаться с банковскими картами и управлять своими финансами. Первая серия стартует 5 ноября.

Шоу запускается в рамках популярного проекта Сбербанка «Активный возраст» —платформы для пенсионеров, которые готовы посвятить зрелые годы исследованию нового, внутреннему росту и обретению гармонии с собой. На сайте можно найти много полезных материалов для развития: обучающие курсы, вакансии для пенсионеров, свежие новости о пенсионной реформе, информация о сервисах экосистемы Сбера, статьи о здоровье и стиле жизни.

- Вдохновляющие истории героев проекта Активный возраст не оставляют сомнений: жить ярко и насыщенно можно в любом возрасте. Мы в Сбере не только предоставляем людям старшего возраста финансовые и нефинансовые услуги, но и стараемся помогать им сохранять хорошее настроение, заряжаться энергией и мотивацией для каждого нового дня, - отмечает Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка. - Я уверена, что проект Активные старшие найдёт свою аудиторию, ведь он о том, что никогда не поздно менять себя, чувствовать вкус жизни, познавать себя и мир и двигаться вперёд.