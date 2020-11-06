Экс-полицейского в Хабаровске осудят за покушение на хищение денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-полицейского в Хабаровске осудят за покушение на хищение денег. Обвинительное заключение уже утвердил заместителем прокурора Хабаровского края. По версии следствия, обвиняемый с марта 2014 года по июнь 2016 года оформил на супругу и своего знакомого два юридических лица. Потом он подготовил договоры поставки технологического оборудования между ними и поддельные счета-фактуры на оплату по этим документам.

- Потом фигурант предоставил в налоговую инспекцию эти документы и декларацию с заведомо ложными сведениями о сумме налога, подлежащего возмещению. То есть обвиняемый покушался на хищение бюджетных денег в размере 371 тысяча рублей, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Довести начатое до конца подозреваемый не смог, так как после проверки декларации в налоговой инспекции отказали в возмещении суммы налога на добавленную стоимость. Экс-полицейский рискует лишиться свободы на срок до четырех лет. К слову, на момент возбуждения уголовного дела - в январе 2017 года, обвиняемый не был сотрудником полиции.