Скончался заслуженный артист России, народный артист Хабаровского края Сергей Осадчий ФОТО: Хабаровская филармония

Скончался заслуженный артист России, народный артист Хабаровского края Сергей Осадчий. О его смерти стало известно сегодня, 6 ноября. По предварительным данным, в последнее время он сильно болел.

Сергей Владимирович возглавлял прославленный ансамбль «Дальний Восток» при Хабаровской краевой филармонии. Прискорбное сообщение потрясло его коллег. Его уход из жизни назвали невосполнимой утратой для искусства и культуры.

- Сергей Осадчий был масштабной, знаковой фигурой в культуре Хабаровского края. Он был одним из тех, кто развивал концертное дело Дальнего Востока, долгое время возглавлял Государственный концертный ансамбль «Дальний Восток». Коллеги запомнят его, как прекрасного организатора, профессионала и просто талантливого человека, обладавшего художественным чутьем и вкусом, - рассказали в краевом музыкальном театре.

О дате и времени прощания сообщат дополнительно.