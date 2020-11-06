В Хабаровском крае замедлился рост числа новых зараженных коронавирусом Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровском крае замедлился рост числа новых зараженных коронавирусом. За последние семь дней ежесуточно выявляют в среднем 210 человек. Такие выводы остается сделать, судя по данным опубликованным на сервисе Коронавирус.статистика (Яндекс). Так, самое минимальное число заражений за последние семь дней – 226, самое максимальное – 234.

За последние семь дней ежесуточно выявляют в среднем 210 человек ФОТО: Коронавирус.статистика (Яндекс)

Напомним, что общее число случаев заражения в регионе 17441. Из них вылечились 11796, скончались 143. Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку. Это необходимые меры безопасности, которые помогут предотвратить распространение коронавируса. Напомним, в регионе также ввели ряд ограничений, которые будут этом способствовать.