В Хабаровском крае разработают стратегию развития до 2040 года Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В Хабаровском крае разработают стратегию развития до 2040 года. Идею предложили участники Народного совета, их поддержал Михаил Дегтярев, врио губернатора региона. Совещание по этому вопросу провели в краевом правительстве под руководством и.о. первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой с участием представителей органов власти, местного самоуправления, бизнеса и экспертных организаций.

Важно оценить стратегию развития региона в контексте действующих и разрабатываемых как на федеральном, так и на региональном уровне, документов и программ. Коснулись и модернизации системы национальных проектов в соответствии с указом президента России Владимира Путина №474 от 21 июля 2020 года.

- Мы должны выработать механизмы обратной связи с населением, инвесторами, предприятиями. Тогда стратегия станет работающим документом, в котором отражены амбициозные, уникальные цели. Мы должны сделать край центром притяжения людей и передового бизнеса, - подчеркнула Мария Авилова.