В Биробиджане обустраивают площадки под новые остановки Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане обустраивают посадочные площадки под новые остановочные комплексы. Работу проводят в рамках реализации мероприятий «Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области». Обновить собираются в общей сложности 14 остановок.

- С завода- изготовителя для шеф-монтажа прибыл специалист. Под его руководством собирают остановочные комплексы. Работу начали с остановки «Студенческая». Сегодня-завтра приступят к монтажу конструкции в районе областной поликлиники, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее отмечали, что подрядчик работает очень медленно. Среди ранее высказанных замечаний - не все посадочные площадки готовы, а там, где работы закончились, выявили недочеты. Подрядчик сейчас их устраняет. Напомним, до 15 ноября 2020 года обустройство остановочных комплексов должно быть завершено.