В Хабаровском крае заработала горячая линия по внедрению «Московской электронной школы» Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровском крае заработала горячая линия по внедрению «Московской электронной школы». Внедрение этого нововведения вызвало много вопросов и непонимания у родителей. Чтобы снизить градус накала страстей, в регионе решили организовать горячую линию, где специалисты подробно ответят на вопросы мам и пап. Пожалуйста, звоните по телефону 42-12-92. Об этом сообщили в краевом минобрнауки.

Напомним, информационную систему «Московская электронная школа» позиционируют как помощник для учеников, школьников и родителей. Однако последние буквально в штыки приняли новинку, высказав свое недовольство в виде комментариев в соцсети. Вот пример:

- Лично у меня нет вопросов, что такое МЭШ. Меня интересует, для чего этой школе необходимы личные данные мои, моего ребенка, информация о здоровье моего ребенка?

- Меня устраивает наша муниципальная школа. Все документы мы представляли ей, когда оформляли договор. Других электронных школ нам не нужно.