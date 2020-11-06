Жители Хабаровского края смотрят фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Самым востребованным сервис оказался среди владельцев устройств на базе Android: его скачали более 70 тысяч раз. Пользователи Smart TV установили Wink около 18 тысяч раз, а владельцы iOS устройств - более 17 тысяч.

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (50 тысяч позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке.

На Дальнем Востоке видеосервис Wink «Ростелекома» установили более 340 тысяч раз. Больше всего сервис востребован у жителей Приморского края - они установили его более 114 тысяч раз. Жители Хабаровского края совершили 108 тысяч установок, Республики Саха (Якутия) - 54 тысячи.

- Построив телеком-инфраструктуру, следующим этапом мы предлагаем умные цифровые сервисы. Сегодня «Ростелеком» создает экосистему умных сервисов, которые делают жизнь людей комфортнее: обычный шлагбаум и домофон становятся умными, видеонаблюдение - интеллектуальным, кабельное телевидение переходит в мультимедийную платформу Wink, а умным домом управляет голосовой помощник «Маруся». Мы идем в ногу со временем, слышим потребности рынка, приспосабливаем существующие решения к текущим запросам. В целом, цифровые технологии изменяют как жизнь отдельного человека, так и бизнес, и всю отрасль, - отметил Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Wink доступен на любом экране - домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Кроме того, любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек. Пользователю достаточно отправить друзьям ссылку на выбранный фильм. Для совместного просмотра доступно более 10 тысяч фильмов и эпизодов сериалов. Услуга «Смотрим вместе» не предусматривает абонентскую плату или другие дополнительные платежи. Нужно только выбрать и оплатить фильм или сериал в одноименном разделе и отправить ссылку на него своим друзьям. Друзьям услуга предоставляется бесплатно.

С весны 2020 года видеосервисом Wink можно управлять с помощью голосового ассистента «Маруся» от MRG. Ассистент может выполнить практически любые голосовые команды, в том числе: «Маруся, включи канал «Культура», «Маруся, поставь громкость телевизора на 10», «Маруся, следующий канал», «Маруся, найди мультфильм «Смешарики» и так далее. Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в розничной сети и цифровых каналах продаж «Ростелекома».