Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 6 сентября 2020: лечатся 113 пациентов

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 6 сентября 2020: лечатся 113 пациента Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 6 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре на стационарном лечении находятся 452 человека. Из них у 133 человек подтвержден коронавирус. За минувшие сутки выписали по выздоровлению 15 человек, госпитализировали двоих.

- В реанимационном отделении находятся 27 пациентов. У восьми человек только подозревают заражение коронавирусом. Кроме того, у 311 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. За минувшие сутки с этим заболеванием госпитализировали 30 пациентов. Новых выписанных нет, - рассказали в городской администрации.

Амбулаторно лечатся 145 пациентов с ковидом. Из них 23 - это дети. Новых выписанных нет. Жителей Города юности убедительно просят придерживаться противоэпидемических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты, регулярно делайте влажную уборку.