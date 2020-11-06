В Хабаровске в ход пошли средства против гололеда и реагенты Фото: Александра ШОПЕНКО

Пятница, 6 ноября, в Хабаровске выдалась довольно снежной. Из-за осадков, в ход пошли средства против гололеда и реагенты. На дорогах уже работают 19 машин дорожных комбинированных и три реагенторазбрасывателя. Борьбу со снегом планируют вести круглосуточно. Об этом сообщили в отделе городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Отметим также, что спецтехника работает во всех районах города. Сейчас необходимо провести посыпку противогололедными материалами основных магистралей города. В приоритете - маршруты общественного транспорта, крутые спуски-подъемы, пешеходные переходы и остановки.

В целом городские предприятия благоустройства готовы к борьбе со снегом. Если будут сильные снегопады, то на городские дорого единовременно смогут выйти 130 единиц техники: грейдеры, тракторы, погрузчики, самосвалы, комбинированные машины, снегороторы. Кроме того, заранее сделали запасы песка, технической соли и реагента «Бионорд».