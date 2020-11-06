В Хабаровском крае нарушителям-антиковидникам выписали почти тысячу штрафов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае нарушителям-антиковидникам выписали почти тысячу штрафов с начала пандемии. Такие данные озвучили надзорные органы. Напомним, каждые сутки в регионе фиксируют свыше 200 новых случаев заболевания COVID-19. Специалисты объясняют это халатным отношением самих жителей к санитарным требованиям.

- С начала пандемии в регионе зафиксировали свыше 4,8 тысяч различных нарушений эпидрежима. За год было оштрафовали около одной тысячи человек. Часть нарушителей отделывается предупреждением. Таких случаев более 2,8 тысяч, - рассказали в главном управлении губернатора и правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами.

Напомним, в Хабаровске продолжаются проверки в торговых центрах, кафе, ресторанах, ночных клубах, на вокзалах и в аэропортах. На прошлой неделе специальные комиссии промониторили ситуацию в 263 общественных местах.