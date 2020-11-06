В Хабаровский край поступит свежая порция низких температур Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровский край поступит свежая порция низких температур. Похолодание ожидается 8-10 ноября. По прогнозам синоптиков, осадки с ростом атмосферного давления будут прекращаться, но по долинам рек и на побережье усилится ветер.

- Ночные температуры будут варьироваться в пределах -6 -11 градусов, при прояснениях и слабом ветре до -15 и ниже. Днем столбик термометра может подниматься до -2 -7 ниже нуля, местами около -10 градусов, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

В краевой столице в предстоящие выходные, 7-8 ноября, есть вероятность небольших осадков, особенно в воскресенье. Если в субботу днем еще ожидается плюсовая температура, то 8 ноября температуры вернутся к отрицательным значениями. В начале недели на улице похолодает. Однако после 10 ноября в городе станет заметно теплее, днем прогнозируют до +3.