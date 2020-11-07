Обстановка в Хабаровском крае 7 ноября 2020: погода, ледостав, радиационный фон

Осень в этом году выдалась теплой Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Сегодня, 7 ноября, в Хабаровске осадков не ожидается, ночью -4…-6, днем потеплеет до +2, а значит, на дорогах появится снежная каша. Непереобувшимся автовладельцам лучше или оставить машину на стоянке, или срочно менять «сапоги».

В южных районах края ночью до -1, днем +4…+6, ветер слабый, юго-западный. Осадки возможны, но небольшие. В центральных районах также прогнозируется слабый снег. Ночью -2…-4, днем 0…+2. На севере Хабаровского края по ночам -5…-9, днем -1…+1. Холодно в Охотске – днем до -10. Ветра различных направлений будут слабыми и умеренными, но на побережье возможны порывы до 15-20 м/с. Осадков в основном не ожидается, но если снег все же пойдет, то небольшой.

На реках края падает уровень воды и постепенно образовывается ледяной слой. Ледоход замечен на реке Тырма в Верхнебуреинском районе, в верхнем течении р. Хор у поста Среднехорский в районе им. Лазо, на р.Урми, Беренджа в Хабаровском районе, р. Амгунь, Нимелен в районе им. П.Осипенко, р. Тумнин у ст. Тулучи в Ванинском районе, р. Уда у с. Удское, Тугур у метеостанции Бурукан в Тугуро-Чумиканском районе. На севере в Аяно-Майском районе на реке Мая начался ледостав.

Позже обычного примерно на неделею начался ледоход в верхнем течении р. Хор у метстанции Тивяку (район им. Лазо), на р. Кур у с. Новокуровка в Хабаровском районе, р. Гур у пос.Снежный в Комсомольском районе.

У Хабаровска Амур чистый, появление льда ожидается 9-11 ноября.

Уровень радиации в крае находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.