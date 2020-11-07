Из-за выпавшего снега в Хабаровске произошло 51 ДТП и задержаны два авиарейса

Дороги чистят и посыпают песчано-соляной смесью Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В минувшую пятницу в Хабаровском крае выпал снег. Само по себе это явление не новость для дальневосточного ноября. Однако каждый раз осадки приводят к различным происшествиям.

Снегопад не сопровождался сильными ветрами, поэтому не произошло ни одного крупного ЧП. Как отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края, нигде из-за непогоды не нарушилось энергоснабжение или иных сбоев в коммунальной системе. На краевых дорогах не было серьезных аварий и заторов. Паромная переправа в Ванино работает в штатном режиме.

В субботу, как сообщили в дежурно-диспетчерской службе края, будут задержаны два авиарейса – Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян и Хабаровск – Чегдомын. Общее число пассажиров – 16. В диспетчерской уточнили, что нужно подготовить полосы для приема бортов.

В краевом центре ситуация оказался гораздо хуже. Сложный рельеф города в сочетании с летней резиной и влажным снегом привел к многочисленным авариям и, как следствие, пробкам. К 17 часам 6 ноября в Хабаровске было зафиксировано 51 дорожно-транспортное происшествие.

У дорожных служб есть суббота и воскресенье, чтобы привести трассы в порядок – в эти выходные осадков не ожидается.