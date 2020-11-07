Михаил Дегтярев попросил болельщиков поддержать «СКА-Нефтяник»

Пожелаем команде победы, а зрителям - яркой захватывающей игры Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 7 ноября стартует XXIX Чемпионат России по хоккею с мячом. Из-за пандемии одно из самых ярких спортивных событий пройдет без зрителей, при пустых трибунах. Игроки остаются без психологической поддержки болельщиков. Однако у фанатов есть возможность В выражать эмоции в соцсетях, на официальных страничках команды в интернете.

В первый день Чемпионата Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, обратился к болельщикам и спортсменам.

- Спортивное событие очень знаковое для Хабаровского края. Ведь наша команда СКА-Нефтяник является четырёхкратным чемпионом Суперлиги ЧР по хоккею с мячом, четырёхкратными обладателями Суперкубка России, семикратными обладателями Кубка СССР и России, - перечислил заслуги команды врио губернатора и заверил спортсменов, что, несмотря на пустые трибуны, весь край будет болеть за «СКА-Нефтяник».

Глава края отметил, что хабаровская команда по праву считается одним из лидеров чемпионата и пожелал армейцам здоровья и победы на радость фанатам.