В Хабаровске обновляют указатели на домах и подъездах

Такие информационные таблички помогут быстрее сориентироваться в незнакомом доме Фото: Администрация Хабаровска

Нумерация домов в Хабаровске зачастую оставляет в недоумении, найти нужный дом даже по адресу бывает непросто. А сразу понять, на каком этаже расположена искомая квартира, - еще та арифметическая задачка.

От этого испытывают дискомфорт не только рядовые граждане, но и сотрудники экстренных служб. Особенно это бывает критично для врачей, которые сейчас работают с крайне высокой нагрузкой. Так, за последние сутки бригады «скорой» выезжали на вызовы по 1193 адресам. Каждая лишняя минута, потраченная на поиски нужного дома и квартиры в нем, при таких объемах может привести к серьезным сбоям в работе «скорой помощи».

Поэтому сейчас по городу началась работа по установке навигационных указателей возле кабин лифтов и табличек на подъездах. Коммунальщики указывают не только подъезд, но и этаж, на котором расположена квартира.