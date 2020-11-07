Поиски рыбака, пропавшего на реке Мачтовая в Хабаровском крае, завершены

На реке и в лесу человеку лучше забыть, что он - царь природы и вести себя очень осторожно Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Спасатели Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России завершили поисковую операцию в районе реки Мачтовая (Комсомольский район). Здесь искали пропавшего рыбака, который выехал на рыбалку 2 ноября.

Мужчина 1964 года рождения не вышел на связь с родными и те обратились в правоохранительные органы. Полиция в свою очередь попросила спасателей оказать содействие в поисках человека. Поисково-спасательная операция продолжалась четыре дня. Сотрудники МЧС и УМВД осмотрели около 20 квадратных километров в районе пропажи человека – обследовали лес, осматривали берега реки Мачтовая.

Поиски результатов не принесли. Спасатели МЧС отбыли в пункт постоянной дислокации 7 ноября.