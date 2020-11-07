В Хабаровске на ярмарке выходного дня фермеры продали свыше ста тонн продукции

На ярмарку выходного дня горожане приходят, чтобы купить свежий продукт, какого не найдешь в магазинах Фото: Правительство Хабаровского края

В сельхозфонде Хабаровского края подвели итоги работы ярмарки выходного дня, которая работала в Хабаровске. Несмотря на то, что из-за эпидемии коронавируса она открылась позже обычного (только 20 июня), с момента открытия по октябрь производители из 5 районов края продали около 112 тонн продукции.

Как отметили в пресс-службе правительства края, ярмарки выходного дня – одна из мер поддержки местных производителей. Важно, что место на ярмарке по льготной ставке (160 рублей в день) может получить только земледелец: физическое или юридическое лицо должно предъявить документ на владение или аренду земельного участка, на котором выращивается продукция.