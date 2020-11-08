Обстановка в Хабаровском крае на 8 ноября 2020 года: погода, реки, радиационный фон Фото: Борис КОКУРИН

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в Хабаровске прогнозируется небольшой снег, температура ночью от -5 до -3, днем от -3 до -1, ветер юго-западный 7-12 м/с.

В южных районах – местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега температура ночью от -10 до -5, днем от -2 до +3, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с.

В центральных районах – местами небольшой снег, температура ночью от -13 до -2, днем от -7 до +6, ветер северо-западный 2-12 м/с.

В северных районах – местами небольшой снег, температура ночью от -17 до -5, днем от -12 до -2, ветер северо-западный 9-14 м/с.

На реке Амур у города Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 20-25 сантиметров. В связи с повышенным фоном температуры воздуха ледообразование в южных районах Хабаровского края ожидается в начале второй декады ноября.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.