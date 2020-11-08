Спортсмены из Хабаровского края завоевали медали на Чемпионате и Кубке России по дартсу Фото: Правительство Хабаровского края

Конечно, состязания должны были проходить в разное время и на разных площадках, но из-за пандемии коронавируса и постоянных переносов организаторы решили провести Чемпионат страны, Кубок России и всероссийский турнир «Кубок Калашникова» по дартсу все вместе и в одном городе – Ижевске. Туда отправлюсь сборная команда Хабаровского края. В итоге хабаровчане стали обладателями сразу семи медалей.

- Победителями чемпионата России в парном разряде стали Александр Жалимов и Юрий Ильенко. Среди женщин бронзовую медаль завоевали Татьяна Исакова и Дина Буракова. Также женская сборная Хабаровского края заняла третье место в командных соревнованиях чемпионата страны, - отметили в правительстве Хабаровского края. - Серебряным призёром кубка России по дартсу стала Татьяна Исакова. Она же стала обладателем бронзовой награды в дисциплине «микст» вместе с Александром Жалимовым и Юрием Ильенко. Кроме того, женская сборная Хабаровского края заняла третье место в общем зачете по сумме выступлений спортсменов.

Ну и еще одну награду завоевала Дина Буракова, занявшая второе место на всероссийском турнире «Кубок Калашникова».