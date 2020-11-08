В Хабаровске женщина обокрала квартиру своей подруги Фото: Юлия ДУБИНА

В полицию жительница Кировского района Хабаровска обратилась после того, как пришла домой и не нашла своих золотых украшений. Мало того при тщательном осмотре выяснилось, что пропали еще и наличные деньги. Ущерб оставил 36 тысяч рублей.

Сопоставив одно с другим женина резонно предположила, что ее обокрали, но вот предположить кто это сделал не смогла даже несмотря на то что замок во входной двери был не поврежден, окна целы и закрыты.

- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела полиции №7 УМВД России по городу Хабаровску установили, что к хищению имущества причастна 39-летняя соседка потерпевшей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - На допросе фигурантка призналась, что ключи от квартиры у нее были, так как она с заявительницей состояла в дружеских отношениях. Похищенные драгоценности задержанная сдала в скупку, денежные средства потратила на личные нужды.

Сейчас полиция пытается найти похищенные золотые кольца, подруга дала подписку о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция по которой – шесть лет лишения свободы.