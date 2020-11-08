В Биробиджане женщина не устояла и украла косметику из магазина Фото: Мария ЛЕНЦ

Началось все с того, что работницы одного из магазинов косметики в Биробиджане не досчитались на полках продукции. К счастью торговая точка была оборудована системой видеонаблюдения.

На камерах было отчетливо видно, как неизвестная женщина, убедившись, что за ней никто не смотрит взяла украшения и косметику со стеллажа, сорвала специальные анитикражные устройства и спокойно вышла из магазина.

По словам сотрудницы торговой точки сумма ущерба, нанесенного похитительницей, составила 2800 рублей, прихватив с собой записи администрация магазина обратилась в полицию. Следователи довольно быстро нашли подозреваемую – она им оказалась отлично знакома.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Это была ранее неоднократно судимая, в том числе и за кражи, 48-летняя жительница Биробиджана, - отметили в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Женщину задержали и допросили. Та запираться не стала и под давлением улик призналась в краже. Как объяснила подозреваемая похищенные серьги и косметику она успела продать на рынке неизвестным. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».