Под Хабаровском во время учений спецназ отразил нападение на колонну военной техники Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

По легенде учений, проходивших на одном из полигонов под Хабаровском диверсионно-разведывательная, группа условного противника подготовила засаду в месте, где должна была проходить колонна автомобильной техники – ситуация для боевых действий самая стандартная.

Задача подразделения специального назначения, сопровождавшего колонну - постараться связать противника боем, дождаться подкрепления и уничтожить условного противника. При этом постараться сохранить технику и свести свои потери к минимуму.

- В ходе мероприятия военнослужащие отработали порядок действий при отражении нападения на колонну военной техники, ведении ближнего боя, а также вопросы обеспечения безопасности на транспорте, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщили в ведомстве в практических действиях приняло участие несколько десятков военнослужащих подразделения специального назначения. Для проведения тренировок использовалось более значительное количество холостых боеприпасов и средств имитации.