В хабаровском «СКА-Нефтянике» рассказали, как даются матчи игрокам переболевшим коронавирусом Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Даже несмотря на достаточно тяжелое положение с распространением COVID-19 в Хабаровском крае многие до сих пор не осознают, насколько опасным может быть это заболевание. Понятно, что у некоторых счастливчиков болезнь протекает бессимптомно, но, к сожалению, не у всех.

Одним из осложнений COVID-19 является вирусная пневмония, а значит поражение легочной ткани. Не так давно стало известно, что в «СКА-Нефтянике» несколько человек больны коронавирусной инфекцией. Кто-то еще продолжает лечение, что-то выздоровел. Но даже прошедшим лечение спортсменам матчи даются очень и очень нелегко.

- Мы с ребятами, теми, которые переболели разговаривали, - подчеркивает Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». – По их словам во время игры им хотелось легкие выплюнуть.

Как себя чувствует игрок вынужденный на высоких скоростях проводить матч видно на видео, где Алексей Торгонский, сменившись вынужден дышать кислородом чтобы хоть немного восстановиться.

По данным краевого минздрава с начала пандемии от коронавируса в регионе уже скончались 144 человека, 2397 человек получают лечение в стационаре, 3368 – амбулаторно. Цифры огромные. Но даже успешное излечение не гарантирует что пациент сможет полностью восстановить свое здоровье.