Обстановка в Хабаровском крае 9 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 9 ноября, в Хабаровске без осадков, ночью -8 -6, днем -4 -2, ветер северо-западный 7-12 м/с. На юге региона без существенных осадков, ночью -10 -5, днем -7 -2, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -19 -5, днем -7 +2, ветер северо-западный 5-12 м/с. На севере края местами небольшой снег, ночью -19 -5, днем -12 -2, ветер северо-западный 9-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Информацию предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно данным регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 18150. Из них вылечившихся 12029, скончавшихся 144. Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.