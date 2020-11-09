Хабаровский край развивает партнерство с префектурой Хоккайдо Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край развивает партнерство с префектурой Хоккайдо. Основные направления работы в 2020 и 2021 годах - инвестиционная, туристическая и IT отрасли. Такие итоги подвели в региональном министерстве экономического развития на 23-м заседании постоянной смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между дальневосточными регионами России и Хоккайдо (Япония).

- Встречу провели онлайн. Край презентовал ряд инвестиционных проектов, готовых к совместной реализации. Например, комплексное развитие аэропорта Хабаровска и строительство аквапарка в столице региона. В 2021 году планируют ввести в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса ООО «Джей Джи Си Эвергрин», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Обсудили также идею в 2021 году организовать двустороннюю бизнес-миссию Хабаровского края и префектуры Хоккайдо. Цель этого мероприятия - развитие внешнеторговых связей, обсуждение перспективных инвестиционных проектов.