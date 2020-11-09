Обстановка в Хабаровске 9 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным на утро 9 ноября 2020 года, в Хабаровске временно нет холодной воды из-за течи на водоводе в домах №№50 Ж, Г, Д, Е по улице Серышева. Из-за повреждения розлива горячее водоснабжение отсутствует в доме №11 по улице Суворова.

- За минувшие сутки на дорогах краевого центра работали 36 единиц техники, в том числе ночью - 21, случилось 22 дорожных аварии, два пожара. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 1187 раз, - рассказали в городской администрации.

По данным на вечер 7 ноября 2020 года, в Хабаровске выявили 193 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на утро 9 ноября, общее число заражений в крае 18150. Из них вылечились 12029, скончались 144 человека. Жителей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.