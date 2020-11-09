Управление лесами Хабаровского края переименовали в комитет Фото: Комитет лесного хозяйства правительства Хабаровского края

Управление лесами Хабаровского края переименовали в комитет лесного хозяйства. Небольшую корректировку внесли на основании постановления Губернатора Хабаровского края от 14 марта 2020 №21 «О структуре органов исполнительной власти Хабаровского края».

Как отметили в ведомстве, согласно положению о комитете лесного хозяйства правительства Хабаровского края, комитет - это правопреемник краевого управления лесами.

Обращаем внимание, что адрес местонахождения, контактные данные, регистрационные данные в ФНС и в Росстате, а также банковские реквизиты регионального комитета лесного хозяйства остаются прежними. Адрес: 680020, Хабаровск, улица Запарина, 5, телефон: (4212) 40-27-00, факс: 40-24-60. Более подробная информация на сайте комитета.