Педагоги из Хабаровского края стали лауреатами Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» Фото: Правительство Хабаровского края

Педагоги из Хабаровского края стали лауреатами Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Регион в финале представляли Анжела Магденко, учитель истории и обществознания хабаровского лицея «Звездный» и Дарья Бунакова, руководитель структурного подразделения «Интернат» краевой школы-интерната №2. Первая стала лауреатом конкурса в номинации «Молодой учитель», вторая - в номинации «Молодые управленцы». Рассказали в пресс-службе краевого правительства.

- Я была единственным участником от Дальнего Востока в номинации «Молодые управленцы», поэтому было немного волнительно. В следующем году я планирую участвовать в конкурсе еще раз и хочу выиграть, - рассказала Дарья Бунакова.

Отметим также, что ожидалось участие в конкурсе 259 педагогов. Из-за пандемии в финале «Педагогического дебюта» участвовали 135 человек. К слову, участники из Хабаровского края в четвертый раз участвуют в этом мероприятии. За это время 26 педагогов стали победителями.