В Хабаровском крае выделят деньги на закупку дезсредств и тепловизоров в учреждения образования Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае выделят более 21 миллиона рублей на закупку дезинфицирующих средств и тепловизоров в учреждения образования. Распоряжение об этом подписал глава региона Михаил Дегтярев. Деньги выделят из краевого резервного фонда региональному министерству образования и науки.

- Из выделенных средств 12,2 миллиона рублей направят на дооснащение необходимыми средствами детских домов, коррекционных школ и школ-интернатов. Почти 8,5 миллиона потратят на учреждения профессионального образования и дооснастят учреждения дополнительного образования, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, ранее на эти же цели по поручению Михаила Дегтярева выделили 116 миллионов рублей школам и детским садам. Власти региона принимают меры по недопущению распространения коронавируса. Жителей региона просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.